Son dakika... Arda Turan'a vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis 633 bin euro para cezası

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Son dakika... Arda Turan'a vergi kaçırdığı için 1 yıl hapis 633 bin euro para cezası
İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid formaları giyen Arda Turan, 2015-16 yılları arasında iki ayrı vergi kaçakçılığı suçundan dolayı 1 yıl hapis ve 633 Bin Euro para cezası aldı.

İspanya'da futbolculuk yaptığı dönemde 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan ve İspanya'da davaya katılan Arda Turan'ın cezası belli oldu.
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Arda Turan, Barselona'daki 13 numaralı ceza mahkemesinde gerçekleri kabul etti ve taraflar anlaşmaya vardı, ardından sulh yargıcı onu Kamu Hazinesine karşı işlenen iki vergi suçundan her biri için 'kendi adına' 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Hakim, Arda Turan suçunu kabul ettiği için 2015 mali yılı için 303 bin euro, diğeri 2016 mali yılı için 330 bin euro olmak üzere toplamda 633 bin euro ödeme cezası verildi.
Vergi kaçırdığını kabul eden Arda Turan, hapis cezasının 2 yıldan az olması sebebiyle sadece 633 Bin Euro para cezası ödeyecek.

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Kamu bakanlığı, futbolcunun yaklaşık 975 bin euro avroluk kişisel gelir vergisini ödemediğini belirtiyor: 2015'te 466 bin euro ve 2016'da neredeyse 508 bin euro.

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