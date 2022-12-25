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Son dakika. Bakan Bilgin EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı

Bakan Bilgin, katıldığı bir televizyon programında EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 19:48
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Son dakika. Bakan Bilgin EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı

Son dakika. Bakan Bilgin EYT'nin Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. 

Bilgin, "EYT'de yaş konusu ihtimal dahilinde, henüz netlik kazanmadı. Ocak ayına varmadan EYT Meclis'e gitmiş olur" dedi.

Haber Global'de yer alan habere göre Bakan Bilgin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kabinede benim sunumum yok ama ben bu konuşları kabinede sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyorum. Ben bu toplantıda da geldiğimiz son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak. Ödemelerde firma limitlerinden düşmeyecek bir çalışma olacak. Emekli olarak çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik deste primi ödeniyor. O pirim şimdi yüksek. Emekli olmadan çalışanlarla aynı seviyeye getirmeye düşünüyoruz. 

-Şu anda aralık ayının başındaki rakam 1 milyon 900 bin idi. Her ay sayılar artıyor. Ocak başında 2 milyonu geçebilir. Bu kadar kişi yaş şartı olmasaydı emekli olabilecekti. Yaklaşık 400 bini memur, 480 bini BAĞKUR'lular. Diğerleri, çoğunluğu da 4A'lılar. 274 bin kişini de işi yok ve yaşı bekliyor. Yaş sınırı olursa aşağı yukarı yarısı bu yıl, yarısı diğer yıl oluyor."

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EYT
25.12.2022 20:02
Siz o diğer yılı göremeden gideceksiniz  
 
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