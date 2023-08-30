Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak.” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

Memur ve emekli memurların gözü kulağı yarın yapılacak toplantıya çevrilmişken Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi.

Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak.” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Memur zammı için gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda. Kurul, yarın saat 10.00'da son toplantı için bir araya gelecek. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları belli olacak.

SON KARARI KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU VERECEK

Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, yarın yapılacak son toplantıda.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanacak.

Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak.

Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

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