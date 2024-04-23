Son dakika... Bakan Tekin öğretmen ataması için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SAYI NETLEŞİR"

Bakan Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta sayı netleşir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yapılan kabine sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna, Öğretmen atamalarının fazla uzamayacağını, yakında bir miktar atama yapacaklarını, şimdi belirli bir gün vermenin doğru olmayacağını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in konuyla ilgili çalıştığını belirtmişti.