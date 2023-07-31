Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi

BDDK'den kredi kartlarına yeni düzenleme geldi. Yeni düzenlemeye göre yurt dışı harcamalarında taksit yapılamayacak.

Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı.

Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılamayacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."

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