Son dakika.. Bermuda Şeytan Üçgenindeki gibi koca gemi Marmara'da kayboldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Son dakika.. Bermuda Şeytan Üçgenindeki gibi koca gemi Marmara'da kayboldu
Marmara Denizi'nde batan gemiyle ilgili Ulaştırma bakanı "Sinyal 07.12'de kesildi, gemiye dair bir bulgu yok" dedi. Gemideki mürettebatın 6'sının Türk olduğu da açıklandı.

Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan 'BATUHAN A' isimli, 69 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma çalışmaları başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: GEMİYE DAİR BİR BULGU YOK
Konuya dair açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "TCSG 313 botu bölgeye ulaştı arama çalışmaları sürüyor fakat gemiye dair bir bulguya rastlanmadı. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda içi boş bir can salı bulundu." denildi.

VALİ DEMİRTAŞ: MÜRETTEBATIN TÜRK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
Kriz masası kurulduğunu aktaran Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "69 metre uzunluğunda ticari bir gemi. Mürettebatın Türk olduğu değerlendiriliyor. Şu an olay yerinde 3 botumuz var ve çalışmalar sürüyor. Gemi içinde 6 personel olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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