Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Biden'den flaş Gazze'de ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze 'de pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanmasının mümkün olmadığını açıkladı.

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