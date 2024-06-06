Son dakika... Buğday ve arpa alım fiyatları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarını (2. gruplar için) açıklandı.

Bakanlık ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada ise 8 bin lira geçeceğini kaydetti.

2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1.Tahmin verilerinin açıklandığı hatırlatılan söz konusu açıklamada, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği belirtilirken, buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hububat hasadının güncel olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğu hatırlatılarak, 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilere depolama imkanı sağlamak için TMO'ya arz edilen ürünlerin teslim alınmaya başlandığı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 mahsulü hububat alım fiyatlarını (2. gruplar için) açıklandı.

Bakanlık ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada ise 8 bin lira geçeceğini kaydetti.

2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1.Tahmin verilerinin açıklandığı hatırlatılan söz konusu açıklamada, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği belirtilirken, buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olarak gerçekleşmesinin tahmin edildiği ifade edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hububat hasadının güncel olarak ülke genelinde yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğu hatırlatılarak, 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilere depolama imkanı sağlamak için TMO'ya arz edilen ürünlerin teslim alınmaya başlandığı kaydedildi.

"GÜBRE, MAZOT VE SERTİFİKALI TOHUMLUK DESTEĞİ SÜRÜYOR"

Üreticilere ilave olarak gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteği de verilmeye devam edileceği belirtilirken, ürün bedeli ödemelerinin 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca üretici lehine piyasa istikrarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile birlikte alınmasına ve uygulanmasına karar verilen tedbirler ise şu ifadelerle aktarıldı:

"2018 yılı Eylül ayından bu yana yasak olan ve yurt içinde üretilen buğdaylarla yapılan kati un ihracatı serbest bırakıldı. Ekmeklik/makarnalık buğday ve arpa ile bunların kırıkları dahil ihracatı kontrollü olarak (TMO'dan uygunluk almak şartıyla) serbest bırakıldı.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında buğday ithalatı 21 Haziran 2024'ten geçerli olmak üzere 15 Ekim 2024 tarihine kadar durdurulmuş olup, bu tarihte oluşacak piyasa şartlarına göre anılan durdurma işlemi daha ileri bir tarihe de ötelenebilecek. Alımlara ilişkin detaylar ile diğer ürün fiyatlarına ilişkin açıklama TMO tarafından yapılacak."