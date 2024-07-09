Son dakika.. 'Bunlar bizi köle sanıyor!' 3 büyük sendikadan asgari ücret açıklaması

DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ sendikaları asgari ücret ve yaşam koşullarına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yaptığı basın açıklamasında Türkiye’nin şu anda bir ekonomik kriz yaşadığını ve bu krizin daha önceki krizlere benzemediğini belirtti.

Asgari ücret ile 1 ay değil 1 hafta geçinme şansının olmadığını ifade eden Atalay'ın açıklamasından satır başları şu şekilde,

"Özel sektördeki patronların kazandıkları ortada. Bunlar bizi köle zannediyorlar bunlar bizi maraba zannediyorlar. Onun için 3 konfederasyon ne yapmamız gerekiyorsa hazırız.

Bir evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur. Bu mesele kulaklarında problemi olanlar duyana kadar bu meseleyi gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Şu an bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz ne 94 krizine, ne 2001 krizine, ne de 2008 krizine benzemiyor.

Yaşanan ekonomik kriz öncekilere benzemiyor, asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta geçinme şansınız yok, dayanma gücümüz kalmadı.

TÜİK'in açıkladığı rakamları kamuoyu gerçekçi bulmuyor ve rakamlar piyasayla özdeşmiyor.

Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Bunlar bizi köle sanıyorlar."

Ergün Atalay’ın açıklamasından sonra söz alan HAK-İŞ genel başkanı Mahmut Arslan, özel sektörde birçok emekçinin hak ettikleri maaşları alamadıklarını, asgari ücretli sayısının da arttığını ifade etti. Bu gidişatı emekçilerin hak etmediğini aktaran Arslan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Özel sektörde birçok işletmenin 3 vardiya çalışıyor, üretimin artırıyor ama emek hareketinin emekçilerin maaşları artmıyor. Buna göre asgari ücretli sayısı azalmıyor, artıyor. Dünyanın en kötü milli gelir dağılımında en son sıralarda Türkiye yer alıyor.

Bütün bu rakamlara bakıldığında; iş kazalarındaki ölüm oranı, milli gelirdeki dağılımın adaletsizliği. Kim kazanıyor? Biz bu gidişatın Türkiye'nin hak etmediğini düşünüyoruz.”

HAK-İŞ genel başkanı Mahmut Arslan’ın açıklamasından sonra söz alan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kaynakların ve gelir, vergi dağılımının adaletli bir şekilde yapılması ile 85 milyonun rahatça yaşamasına yeterli olacağını ifade etti.

“ZAM İSTİYORUZ!”

Çerkezoğlu açıklamasının devamında insan onuruna yakışan bir zam istediklerini beyan ederek şunları söyledi:

Hepimizin yarattığı değer bu ülkede yaşayan 85 milyon rahatça yaşamasına yeter. Yeter ki kaynaklar adil dağıtılsın, gelir ve vergi dağılımı adaletli olsun.

Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkı olmaz. İşçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin seçimden seçime değil hayatın her alanında söz hakkına sahip olduğu bir ülkede bu sorunu çözebiliriz.

Emekten yana bütün siyasi partileri omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz ve insan onuruna yakışan bir zam istiyoruz.