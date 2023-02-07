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Depremde can kaybı 4 bin 544'e yükseldi

AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 4 bin 544 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı....

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:53
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Son Dakika... Can kaybı 4 bin 544'e yükseldi

Depremde can kaybı 4 bin 544'e yükseldi
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depreme ilişkin son bilgiler AFAD tarafından paylaşıldı.

CAN KAYBI 4544

10 ilde toplam can kaybı 4 bin 544'e yükseldi. Yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. 

 

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demir kaya
7.02.2023 20:33
hastanelerde ölen yurtaşlarımızıda bu sayıya ilave ediyormusunuz  
 
artık yeter gidin başımızdan
7.02.2023 20:10
şu an iktidarda olanlara haykırışımdır hiç birinize inanmıyor ve güvenmiyorum bu geç kalınmışlığın tüm suçlusu sizsiniz  
 
Golge Adam
7.02.2023 20:00
şu an için bence 7-8 binden fazladır ölü sayısı  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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