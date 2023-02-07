Depremde can kaybı 4 bin 544'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depreme ilişkin son bilgiler AFAD tarafından paylaşıldı.

CAN KAYBI 4544

10 ilde toplam can kaybı 4 bin 544'e yükseldi. Yaralı sayısı 26 bin 721, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.