Son Dakika... CHP Kurultayında oy verme işlemi tamamlandı

Genel başkanlık için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in ilk turda salt çoğunluk arayışı sürüyor.

Delegelerin İmzasıyla Yarış

Aday olabilmek için gereken delegelerin yüzde 5’lik imzasını alan Kemal Kılıçdaroğlu, 771 delege imzasıyla aday oldu. Rakibi Özgür Özel ise 600 delege imzası topladı.

Özel: “44 Yıldır İktidar Olamadık”

Özgür Özel, partisinin uzun süredir iktidar olamamasının bedelini hem parti hem de ülke olarak ödediğini belirtti. Özel, sağ partilerin ülkeyi yönetmesine atıfta bulunarak CHP’nin iktidar olma gerekliliğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu ve Özel Arasında Söz Düellosu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım’ sözlerine Özgür Özel, partide hançer olmadığını ve kimse tarafından hançerlenmeyeceklerini ifade ederek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu ise Özel’in konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, partide eleştirilere açık olduğunu söyledi.

Diğer Adaylar Yarıştan Çekildi

Aday olması beklenen Örsan Kunter Öymen ve İlhan Cihaner’in yarıştan çekilmesiyle, genel başkanlık için yarış sadece Kılıçdaroğlu ve Özel arasında geçti. Kurultayın sonucu merakla bekleniyor.