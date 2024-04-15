Son dakika.. CHP’den YSK’ya Hatay için tam kanunsuzluk itirazı

CHP lideri Özgür Özel, Hatay seçimlerinde tam kanunsuzluk yapıldığı gerekçesi ile YSK’ya ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, Hatay seçimlerinde tam kanunsuzluk yapıldığı gerekçesi ile YSK’ya ‘tam kanunsuzluk’ başvurusunda bulundu. YSK’ya dilekçe vermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşen Özel, daha sonrasında YSK önünde basın açıklamasında bulundu.

“2019’DA İBB SEÇİMİ İPTAL OLDUYSA BU 8 DEFA İPTAL OLUR”

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun seçimlerinin iptali için iki ayrı başvuruda bulunduklarını ifade eden Özel, yaptığı açıklamalarda 2019 yılında iptal edilen İBB seçimlerine atıfta bulundu.

Özel, “Örnekleriyle, ekleriyle birlikte daha önceki iptal kararlarını da sunduk. Eğer 31 Mart 2019'daki İBB seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri bir değil sekiz kere iptal edilir” ifadelerini kullanmasının ardından, seçimlerde emniyet ve zabıta görevlilerin sandık başkanı olarak görevlendirildiğini ifade ederek tam kanunsuzluk işlendiğini şu sözler ile belirtti:

“Öncelikle kanuna aykırı olarak emniyet görevlileri ve zabıtaları, sandık kurulu başkanı olarak ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır ve tam kanunsuzluk nedenidir.

3 bin 389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır ve bununla ilgili kanıtların çuvalların içinde YSK'nin adalet terazisine konulmak üzere beklemektedir.”

"SADECE MADDİ HATALAR İLE FARK 2 BİN 500'LERE DÜŞTÜ"

Özel, açıklamalarının devamında Hatay’da sadece maddi hataların düzeltilmesi ile farkın 3 bin 900’den 2 bin 500’lere kadar düştüğünü söyledi,

"Sadece maddi hatalar düzeltilerek fark 3 bin 900'den 2 bin 500'e düşmüşken tüm sandıkların aynı denetime tabi tutulması kaçınılmaz. Hatay'da hiçbir oy, hiçbir sandık yeniden sayılmadı.

Seçmen 5 sene önce İstanbul'da mağdurun yanında yer aldı. Aklınızı başınıza alın. Bunlar seçmenin vicdanından dönüyor.

Seçilmiş kurula siyasi sebeplerle baskı yapmak suçtur ama bu baskıya boyun eğmek de doğru değildir. Her birisine, vicdanlarıyla baş başa verecekleri karar için şimdiden teşekkür ediyorum."