Son dakika... CHP'li Meclis üyesine silahlı saldırı

CHP üyesi Şerafettin Bahadır, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

“TEDAVİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu akşam Pınarbaşı’da parti üyemiz Sayın Şerafettin Bahadır, silahlı saldırıya uğradı. Sayın Bahadır ağır yaralanmış olup tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, Sayın Bahadır’a acil şifalar diliyoruz. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanıp adalet önüne çıkarılması için tüm çabalarımızı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

'SENİ GİDİ TOPAL' ŞARKISIYLA DANS ETMİŞTİ



CHP’li Pınarbaşı Belediye Üyesi Şerafettin Bahadır, 31 Mart tarihinde gerçekleşen ilk seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın “Topal” şarkısı ile oyun oynamış ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.



Şerafettin Bahadır’ın, ilçede 2 Haziran tarihinde yenilenen belediye seçimi sonrası oynadığı “Topal” adlı oyun havası, eski başkan Memduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak algılanmıştı.