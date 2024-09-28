Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10'uncu Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;



Yatırım danışma konseyi'nin uluslararası iş dünyasının görüşlerini almak amacıyla 2014 yılında oluşturduk.

Yeni reform paketlerini devreye alacağız.

Türkiye lider ekonomilerden biri.

Türkiye küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır.

Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11.sıraya yükseldi.

Devrim niteliğinde adımlar attık. Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye yüzyılı yatırım yüzyılı olacak.

Burada sadece hacim artışından bahsetmiyoruz. İhraç ettiğimiz ürünlerin teknoloji kompozisyonunu da genişlettik