Son Dakika... Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 astsubay şehit oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 astsubay şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı esnasında rahatsızlanan Astsubay Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizkurdu Tatbikatı'nın yapıldığı sırada TCG Edremit’te görevli Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

ekran-goruntusu-2024-01-11-201615.jpg

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Canbulat yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

ekran-goruntusu-2024-01-11-195817.jpg

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ekran-goruntusu-2024-01-11-193618.jpg

Son Haberler
BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan istediği büyükşehir ortaya çıktı. Mustafa Destici 'motive edilmemiz lazım' diyerek açıkladı Gündem
BBP'nin Cumhur İttifakı'ndan istediği büyükşehir ortaya çıktı. Mustafa Destici 'motive edilmemiz lazım' diyerek açıkladı
Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı Spor
Sivassporlu Hakan Arslan Galatasaray'dan 1 puan alan taktiği açıkladı
Yunus Emre Konak Premier Lig ekibine imzayı attı. Sivasspor servet kazandı Spor
Yunus Emre Konak Premier Lig ekibine imzayı attı. Sivasspor servet kazandı
Sakarya’da iki katlı ev yanarak kül oldu Gündem
Sakarya’da iki katlı ev yanarak kül oldu
Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia Gündem
Mansur Yavaş'a AKP'den adaylık teklifi. Bomba iddia
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı Gündem
Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Okan Buruk'tan flaş hakem tepkisi. VAR genelde uyarmıyor zaten! Spor
Okan Buruk'tan flaş hakem tepkisi. VAR genelde uyarmıyor zaten!