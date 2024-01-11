Son Dakika... Denizkurdu Tatbikatı'nda 1 astsubay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Denizkurdu Tatbikatı'nın yapıldığı sırada TCG Edremit’te görevli Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Canbulat yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."