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Son Dakika... Depremde can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 00:12
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Son Dakika... Depremde can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 5 bin 894'e yükseldi
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Oktay'ın deprem bilançosuna ve çalışmasına ilişkin açıklamasının satır başları şöyle:

"5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti, 34 bin 810 yaralımız var, 5 bin 775 bina yıkıldı, 8 bin vatandaşımız enkazdan kurtarıldı.

Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor.

4 bin 794 iş makinesi sahada. Yabancı ülkelerden gelen ekiplerimiz 3 bin 251 idi. Sabaha kadar da yarın da dahil 2 bin 400 civarında ilave arama kurtarma ekiplerini burada birlikte çalışacağız. Toplamda tüm birimlerimizden, güvenlik güçleri de dahil, fiilen çalışma grupları 60 bin 218 kişi fiilen sahada çalışıyor.

Ülkeleri paylaşmıştım. 2 bin 400 ilave gelecekti. Yine arama kurtarma ekiplerinden sahada da yaklaşık Türkiye'den de 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk ediyor olacağız.

Personelimiz boyutunda burada jandarma arama kurtarma ekipleri, TSK arama kurtarma ekipleri, MSB ile ilgili birimler burada. Gönüllüler burada. Hava ambulansları, ambulansları bunun içerisinde.

“TOPLAM ARAÇ SAYISI 4 BİN 794”

Burada özellikle ihtiyaç olan vinçler söz konusuydu. Sahada fiili olarak 750 civarında vinç vardır. Buna ilave olarak iş makinaları, kepçe, greyderler, kamyonlar, karavanlar gibi birçok aracımız var. Toplam 4 bin 794.

Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana havalimanımız lojistik boyutunda işlerimizi hızlandırdı. Orada 35-36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve farklı bölgelerden uçaklarla alana indik.

Gece boyunca da gece görüşü 17 civarında helikopterimiz fiilen çalışmalarına devam ediyor.

Sahra hastanesinin kurulduğu yerler var. Kısmi hasarlı yerlerde 3-4 hastanemizde faklı şekilde faaliyette kullanıyoruz. Bunlar Maraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da."

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