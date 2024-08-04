Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'a seyahat etmekten kaçının

Bakanlığın web sitesinden gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail, Hamas, Lübnan ve İran arasında yaşanan son gelişmeler sebebiyle Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu ifade edildi.

"LÜBNAN'A ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında vatandaşların acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğine ulaşabilecekleri ve gelişmelerin Bakanlığın ve Beyrut Büyükelçiliğinin web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.