Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'a seyahat etmekten kaçının

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'a seyahat etmekten kaçının

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğunu belirterek, vatandaşları mecbur kalmadıkları müddetçe Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları ve Lübnan'da bulunan vatandaşlara Lübnan'dan ayrılma uyarısı yaptı.

Bakanlığın web sitesinden gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail, Hamas, Lübnan ve İran arasında yaşanan son gelişmeler sebebiyle Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu ifade edildi.

"LÜBNAN'A ZORUNLU OLMADIKÇA SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın elzem olmadığı sürece Lübnan’a seyahat etmekten kaçınmaları; Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

gug.jpg

Açıklamanın devamında vatandaşların acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğine ulaşabilecekleri ve gelişmelerin Bakanlığın ve Beyrut Büyükelçiliğinin web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Son Haberler
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi Video
Adele Münih konserinde 2024 Paris Olimpiyatları için ara verdi
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı Video
Plastik boruya sıkışan kedi kurtarıldı
Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar Ekonomi
Emekli maaşları zamlandı, promosyonlar fırladı. İşte en yüksek rakamı veren bankalar
14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası Video
14-15 yaşlarında kızların şok eden kavgası
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç Video
Trafikte tartıştığı adama silah çeken genç
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu Video
Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı Gündem
Uğur Dündar Instagram'ın kapalı kalmasının Türk ekonomisine etkisini açıkladı