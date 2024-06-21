Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır ve Mardin sınırında çıkan yangında ölü sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde Diyarbakır Mardin sınırında yaşanan ve birçok yerleşim yerinin etkilendiği yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca, yaptığı açıklamada Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısının ile 11'e yükseldiğini, 78 kişinin ise yangından etkilendiğini duyurdu. Bakan Koca, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bakan Koca açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır ve Mardin sınırındaki köylerde yaşanan bu yangınlar nedeniyle şu anda Diyarbakır’da 5 hasta yoğun bakımda, 4’ü entübe durumda. Şanlıurfa’da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6. Yangınlar sebebi ile olay yerlerine Diyarbakır’dan 24 Ambulans ve 3 UMKE Timi ile Mardin’den 15 Ambulans ve 4 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Bilindiği gibi, yangınlar ilgili birimlerce söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları devam ediyor."

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Yaşanan anız yangını, daha sonra yerleşim yerlerine sıçradı.

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Kırsal Köksalan ve çevresindeki köylere sıçrayan yangın için olay yerine Diyarbakır ve Mardin’den çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve belediye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait 2 TOMA ve 4 tanker sevk edildi.

BİLANÇO SABAH GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçe kırsalında dün gece çıkan yangının ağır bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangının bilançosu dronla görüntülendi.

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