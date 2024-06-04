Son dakika... Emekli ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDE TARİH BELLİ OLDU
Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği, ikramiyelerin yatırılacağı tarihi de açıkladı.
Erdoğan, emekli ikramiyeleri ödemeleri kapsamında tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacaklarını ifade etti.
BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA OLACAK
Bu kapsamda, emekli ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta içinde ödenecek.
16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'lik ödemeler 10 - 14 Haziran tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.