Son dakika... Emeklilere promosyon ödemelerine özel bankalar da dahil oldu

Emeklilere verilen promosyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamu bankalarında geçerli olan emeklilere 8-12 bin TL lira banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mart tarihinde Kayseri mitinginde duyurduğu "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözlerinin ardından özel bankalar da promosyon programına katıldı.

SGK, emekli promosyon ödemeleri hakkında 19 bankayla protokol imzalandığını duyurdu.

SGK tarafından yapılan açıklamada,"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Protokol imzalanan banka listesi ise şöyle,

1. Akbank T.A.Ş.

2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3. Denizbank A.Ş.

4. Fibabanka A.Ş.

5. ING Bank A.Ş.

6. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

7. Odea Bank A.Ş.

8. QNB Finansbank A.Ş.

9. Şekerbank T.A.Ş.

10. C. Ziraat Bankası A.Ş.

11. Turkish Bank A.Ş.

12. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

13. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

14. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

15. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

16. Türkiye İş Bankası A.Ş.

17. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

19. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.