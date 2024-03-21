Son dakika... Emeklilerin promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart itibariyle emeklilerin promosyonlarının hesaplara yatacağını duyurdu.

"28 MART İTİBARİYLA EMEKLİLERİN PROMOSYONLARI HESAPLARA YATMIŞ OLACAK"

Bakan Işıkhan, emekli promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını da açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" ifadelerini kullandı.