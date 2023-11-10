Son dakika... Emekliye 5 bin lira ödemede tarih belli oldu

Çalışmayan emeklilere ödenecek olan 5 bin lira ikramiyede tarih belli oldu.

Buna göre SGK emeklileri 11, 12, 13 Kasım'da; Bağ - Kur emeklileri ise 14 Kasım'da ikramiyelerini alacak.

Emeklilere yapılacak 5 bin lira ikramiye için ödeme tarihleri belli oldu.

Ödemeler çalışmayan emeklilere 5 bin TL, dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hissesine göre yapılacak.

Ödemeler yarından itibaren yapılacak.

HANGİ EMEKLİ, NE ZAMAN ALACAK?

Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.

SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü:

17,18, 19 olanlar için 11 Kasım

20, 21, 22 olanlara 12 Kasım

23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü:

14 Kasım