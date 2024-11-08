SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyareti sonrası dönüş uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması ile ilgili konuşan Erdoğan, yargıyı tebrik etti.

ERDOĞAN: TEHDİT SİYASETİNE EYVALLAH ETMEYİZ

'Yargı, başsavcı ve savcılar bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum' diyen, Erdoğan, "Adı geçen şahıslarla ilgili yargı kararları, deliller, iddialar, bilgi ve belgeler ile yürütülen soruşturmaları hep beraber takip ediyoruz. Yargıdan, artık ayyuka çıkan bu vahim iddiaları ve suçu görmezden gelmesini bekleyemeyiz. Muhalefet yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN KONSER ÇIKIŞI

Belediyelerdeki konser tartışmalarına da değinen Erdoğan, "CHP’li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP’li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP’nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP’nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi
SON DAKİKA: Erdoğan kayyumu eleştirenler hakkında 'eşkiyalıktır' dedi