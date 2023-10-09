Son dakika... Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

TÜRKİYE'NİN HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERDİĞİ İFADE EDİLDİ

Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

(Fotoğraf: Arşiv/AA)

ERDOĞAN LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.