Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşmenin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra kabul edecek. Ayrıca görüşmenin Saray'da yapılacağı öğrenildi.

Özgür Özel, daha önce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erdoğan’la emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konuları konuları hakkında görüşeceğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak Türkiye’nin dış politikada önemli sorunları olduğunu belirterek, Almanya ve İspanya Başbakanlarının ve Erdoğan’ın dünyada temas ettiği pek çok liderin sosyal demokrat ve sosyalist kökenli olduğunu, bundan dolayı

Türkiye’nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli katkıları, olabileceğini ifade etti.

Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye’ye kazandırılması için son seçimin birinci partisi olarak üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getireceklerine dikkati çeken Özel, hepsini Erdoğan’la görüşeceğini ve sonuç aldıkları takdirde diyalog kanalını açık tutacaklarını açıkladı.

İLK DEFA 23 NİSAN’DA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı. Erdoğan, Özel'i diğer parti liderleriyle beraber çaya davet etmişti.