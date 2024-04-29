Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs Perşembe günü görüşeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak olan görüşmenin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra kabul edecek. Ayrıca görüşmenin Saray'da yapılacağı öğrenildi.

Özgür Özel, daha önce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Erdoğan’la emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politika konuları konuları hakkında görüşeceğini belirtti.

erdogan-ozgur-ozel-aa-2218339.jpg

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak Türkiye’nin dış politikada önemli sorunları olduğunu belirterek, Almanya ve İspanya Başbakanlarının ve Erdoğan’ın dünyada temas ettiği pek çok liderin sosyal demokrat ve sosyalist kökenli olduğunu, bundan dolayı

Türkiye’nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli katkıları, olabileceğini ifade etti.

Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye’ye kazandırılması için son seçimin birinci partisi olarak üzerlerine düşen bütün sorumlulukları yerine getireceklerine dikkati çeken Özel, hepsini Erdoğan’la görüşeceğini ve sonuç aldıkları takdirde diyalog kanalını açık tutacaklarını açıkladı.

erdogan-ozgur-ozel-696x442.jpg

İLK DEFA 23 NİSAN’DA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı. Erdoğan, Özel'i diğer parti liderleriyle beraber çaya davet etmişti.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Özgür Özel’den Ali Yerlikaya’ya 1 Mayıs telefonu
Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’
AKP’den Özel-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Özgür Özel'in Erdoğan ile ne konuşacağı belli oldu
Meğer Erdoğan’ın haberi yokmuş… Özel’le çay sohbetinde ilginç diyalog
Flaş... Flaş... Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile görüştü
Son Haberler
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı Dünya
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu Gündem
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu
Elektrikli ısıtıcı can aldı Gündem
Elektrikli ısıtıcı can aldı
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak Spor
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Gündem
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi Dünya
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi