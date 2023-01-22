22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son Dakika... Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tarihi 10 Mart'ta açıklayacağız

Son Dakika... Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tarihi 10 Mart'ta açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim ilanı için 10 Mart'ı işaret ederek, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız ve 60 gün süre var o süreyi de YSK değerlendirecek" dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 20:51
Takip Et

Son Dakika... Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tarihi 10 Mart'ta açıklayacağız

Son Dakika... Erdoğan'dan seçim açıklaması: Tarihi 10 Mart'ta açıklayacağız
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 SEÇİMLERİ

"Bugün önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz gençlerimizden beklentimiz elinizin altındaki imkanlarla dünyayı ve ülkemizi en iyi, en doğru şekilde okumanızdır.

Maziden atiye sağlam bir köprü kurmadan, bu okumayı güçlü bir şekilde yapmadan, nerede bulunduğumuzu özellikle nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Biz her konuda olduğu gibi, bu hususta da siz gençlerimize güveniyoruz.

Birileri gibi gençlerimizi iradesi ipotek altında tutulacak vitrin süsü, konu mankeni olarak asla görmedik, görmüyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı birlikte biçimlendirelim, birlikte planlayalım, birlikte inşa edelim. Çünkü biz başlatacağız ve sonra nöbeti sizlere devredeceğiz.

Gençlerimizle yapacağımız nöbet değişiminin vaktinin de yaklaştığını biliyoruz. Kendimizi artık gençlerimizin devrinin misafirleri olarak görüyoruz.

14 MAYIS MESAJI

Birileri hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık.

Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poyraz
22.01.2023 21:11
Bir an önce bekliyoruz seni tarihin tozlu sayfalarına göndermeyi  
 
süleyman köse
22.01.2023 21:08
Hani 14 Mayıstı? O tarihe seçim konvoyları için kolonya siparişi yapmıştım  
 
babalarrrrrrr
22.01.2023 21:07
saltanatın sona erecek inşallah, tarihin kara sayfalarında yer bulacaksın.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
3
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
4
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
5
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
7
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Öğretmenlerden 100 bin atama talebiyle eylem
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İngiltere sağlık krizini aşamıyor
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
﻿İstanbul'da 4 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.