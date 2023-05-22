Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan hakkında açıklamalarda bulundu.

Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı kendisine desteğini açıklayan Sinan Oğan hakkında Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Sinan Bey ile buradaki ofisimizde bir olumlu görüme yaptık. Bugün de kendisi bizi destekleyeceğini beyan etti. Şahsım ve yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Terörle mücadele, Türk teşkilatı ile ilgili duruşumuzu çok çok iyi biliyor. Kendisinin dile getirdiği bazı hususları da biz açıklığa kavuşturduk. Milletimizin faydası olacağına inanıyorum. Mülteciler konusunda da bizler Suriye'nin kuzeyindeki briket evler olmak üzere 450 bin mülteci yurtlarına döndü. Şu an hedef 1 milyon mültecinin daha oralara döneceğine yönelik planımız var. Kendisinin de ifade ettiği gibi bir güven ortamı içinde ülkelerine dönüşü sağlama gayreti içinde olacağız. Mutabık kaldığımız konulardan biri de Anayasa'nın 66. maddesi. Bizim kırmızı çizgilerimiz bunlar değişmez. Türk Devletleri teşkilatı konusu bir diğer konu. Türk Devletleri ile burada yaptığımız toplantılar oldu. Bunlar bizim Türk dünyası ile olan hassasiyetimizdir.

Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık olmadı. Muhalefet bu tür şeyler üzerinde hep spekülatif arayış içine girerler. Böyle bir talep olmadı. Bütün mesele bir afet bakanlığının kurulması gibi bir tespiti var. Bizde AFAD var ancak bir bakanlık boyutunda değil. Bunlar üzerinde düşünülebilecek konular. Bunlar ilke olarak üzerinde durulabilir. AFAD olarak değil de bir bakanlık olarak gündeme gelebilir. Kurulabilir. Bakanlık da olabilir.

Pazar gününden mülteciler konusuyla ilgili bir planlama ve yol haritası çıkarılabilir. Ne kadar zamanda dönüşleri sağlanabilir bakılacak. Bizim 4'lü olarak da Moskova'da devam eden çalışmamız var. Gündeme alınabilir. Ne kadar kısa zamanda bu mültecileri kendi ülkelerine döndüreceğiz diye bunların adımları atılır.

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