Son Dakika: Erdoğan'dan yeni TUSAŞ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak için, Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan kenti ziyareti sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullanırken, Esad ile ilgili "Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu." dedi.

ERDOĞAN: SURİYE'DEN SIZMA GİRİŞİMİ İLE OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ terör saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı. Erdoğan, 5 vatandaşımızı şehit edildiği terör saldırısını Suriye'den bir sızma girişimi ile olduğunu açıklarken, "Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Bu terör saldırısında TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır. Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. 5 gün önceden teröristler Ankara'ya geldi.Hangi istikametten Ankara'ya girdikleri belli değil. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin 'bu gerçeği bir kez daha önümüze koymuştur' diyerek, "Ayrışan değil, kucaklaşan Türkiye idealine doğru kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

ERDOĞAN'DAN NORMALLEŞME MESAJI

Bölgeni bir ateş çemberine döndüğünü belirten Erdoğan, her geçen gün bu çember daraldığının altını çizdi. Erdoğan, "Suriye yönetiminin Türkiye ile samimi ve gerçekçi bir normalleşmenin kendilerine sağlayacağı faydaları anlayarak adımlarını ona göre atması temel beklentimizdir. Umarım önümüzdeki dönemde bu konuda yapıcı bir adım görür ve Türkiye-Suriye normalleşmesini inşa ederiz. Çünkü o bölgedeki istikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi terör örgütlerini, kirli emelleri olanları oraya biriktirdi. Onları dağıtmanın yegane yolu o bataklığı kurutup orayı gül bahçesine çevirmekten geçer." söyleminde bulundu.

RUSYA'YA ESAD RİCASI

Esad konusunda konuşan Erdoğan, "Rusya’nın Suriye yönetimi üzerindeki etkisi herkesin malumu. Sayın Putin ile tüm bu konuları, bizim durduğumuz noktayı, beklentimizi konuştuk. Sayın Putin'e, Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu. Sayın Putin, Esad'a bu adımı atması için herhangi bir çağrıda bulunur mu? Onu da zamana bırakıyoruz." dedi.