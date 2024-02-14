Son dakika... Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı

Kaynak: AA
Son dakika... Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı
Erzincan'da meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı maden faciasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltı alındı. Gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

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