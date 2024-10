Esenyurt Belediyesi'nde yeni gelişme! Kayyum başkan makama oturup fotoğraf paylaştı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in yerine sabah saatlerinde kayyum atandığını duyurdu. Özer'in yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un belediyedeki görevine resmen başladı. Esenyurt Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden kayyum Can Aksoy'un fotoğrafını paylaşarak göreve başladığını duyurdu. Belediye yaptığı paylaşımda "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır. pic.twitter.com/zkyzBTxBpA — ESENYURT BELEDİYESİ (@EsenyurtBLDYS) October 31, 2024

NE OLMUŞTU?

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" ifade edildi. Ayrıca Özer'in "10 yıldır takip edildiği" bilgisi paylaşıldı.

Özer, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.