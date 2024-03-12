Son dakika... Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş gelişme

Kaynak: Halk TV
Son dakika... Eylem Tok ve oğlu hakkında flaş gelişme
Yazar Eylem Tok'un kazayı yapıp ölüme neden olan oğlunu önce Mısır, daha sonrada ABD'ye kaçırmasından sonra bugün baba Doktor B adıyla bilinen ünlü estetik doktoru hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. Anne ile oğlunun yurt dışına kaçışına yardımcı olan A.YS adlı kadın da tutuklandı

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz semtinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki T.C. adlı sürücünün lüks aracının emniyet şeridinde duran 3 ATV aracına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.

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Olaydan sonra dikkat çeken detaylardan biri, kazayı gerçekleştiren kişinin, yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu olması oldu.

Olayın gerçekleştiği tarihte 17 yaşında olan T.C.'nin, ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur'un oğlu olduğu ortaya çıktı. Cihantimur'un, Eylem Tok ile eski bir evlilikten olan çocuğu T.C.'nin kullandığı aracın karıştığı kaza nedeniyle gündemdeki yerini aldı.

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Bülent Cihantimur, ünlü bir estetik cerrah olarak bilinmekte olup sosyal medyada ve televizyon programlarında "DoctorB" olarak tanınıyor. Kazayı gerçekleştiren genç sürücünün babası Cihantimur, şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır.

1 TUTUKLAMA

Anne ile oğlunun yurt dışına kaçışına yardımcı olan A.YS adlı kadın da tutuklandı

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