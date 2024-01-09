Son dakika.. Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii'nde cami imamı Galip Usta dahil iki kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı.

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şahıs güvenlik görevlileri tarafından zorla camiden çıkarılmıştı.

Namazın bitmesinin ardından imam odasına giren ve Cami imamı Galip Usta ile konuşmak istediğini söyleyen şahıs, imam ile araya girmeye çalışan camii cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaralamışt.

Cemaatte bulunan vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İmam Galip Usta ve cami cemaatinde bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şahıs Ö.S., güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

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ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fatih Cami saldırganının tutuklanmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Fatih Camii'nde İmam Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşa yönelik saldırının ardından gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılan şüpheli hakkında iki kez "Kasten Öldürmeye teşebbüs" suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı açıklamasının devamında, "Adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Menfur saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiç bir provokasyona geçit vermeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

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