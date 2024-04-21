Son dakika... Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU!

Burhan Felek'te oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Oyuna iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 önde kapattı. İkinci sette de etkisini sürdüren sarı-lacivertliler, 25-22 yaparak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti de 27-25 kazanan Fenerbahçe, maçtan 3-0 galip ayrılarak zafere ulaştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, 40. sezonu oynanan ligde üst üste ikinci, toplamda yedinci kez şampiyon oldu.