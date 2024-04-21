Son dakika... Fenerbahçe şampiyon oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Fenerbahçe şampiyon oldu
Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinin son maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında karşı karşıya geldi.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU!
Burhan Felek'te oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

Oyuna iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 önde kapattı. İkinci sette de etkisini sürdüren sarı-lacivertliler, 25-22 yaparak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti de 27-25 kazanan Fenerbahçe, maçtan 3-0 galip ayrılarak zafere ulaştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, 40. sezonu oynanan ligde üst üste ikinci, toplamda yedinci kez şampiyon oldu.

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