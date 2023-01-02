Fenerbahçe'nin kadrosunda 3 eksik. Gözler golcülerde

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Joao Pedro, Enner Valencia ile antrenman eksiği bulunan Luan Peres kafilede yer almadı.

GÖZLER SERDAR DURSUN VE BATSHUAYİ'DE

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi yer aldı. Gol yollarında son haftada etkili performans gösteren Serdar Dursun ve Batshuayi, Jorge Jesus'un en büyük gol silahlarından olacak.