Son Dakika... Fenomen Talu çifti kıskıvrak yakalandı

'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen ünlü sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kıskıvrak yakalandı.

'BÜYÜK VURGUN YAPTILAR' İDDİASI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Talu çiftinin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini ve hatta şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları iddia edilmişti.

Çift sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' kanalıyla biliniyordu.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe çalışan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Soruşturma çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.