Son Dakika... Fenomen Talu çifti kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Fenomen Talu çifti kıskıvrak yakalandı
Sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddiaları sonrası harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kıskıvrak yakaladı.

'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen ünlü sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kıskıvrak yakalandı.

'BÜYÜK VURGUN YAPTILAR' İDDİASI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Talu çiftinin arkadaşlarını, kuaförlerini, manikürcülerini ve hatta şoförlerini bile 'reklam işi' adı altında dolandırdıkları iddia edilmişti.

Çift sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' kanalıyla biliniyordu.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Komedyen ve oyuncu Kıvanç Talu ile reklamcılık sektöründe çalışan eşi Beril Talu, yakın çevresini dolandırmakla ve yurt dışına kaçmakla suçlanıyordu.

Gelen şikayetler üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yurt dışına kaçtığı iddia edilen Kıvanç Talu İle eşi Beril Talu yakalandı.

Soruşturma çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

1697780851396-beril-kivanc-talu-750-x-464.jpeg

Son Haberler
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi Yaşam
Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlar hak sahiplerine teslim edildi
VAR’sız puan durumu açıklandı. Ligde sıralama değişti Spor
VAR’sız puan durumu açıklandı. Ligde sıralama değişti
Karda uzun yürüyüş öldürüyor mu? Sağlık
Karda uzun yürüyüş öldürüyor mu?
Ünlülerin fuhuş adası skandalı büyüyor. Sadece biri 73 kez adaya gitmiş Dünya
Ünlülerin fuhuş adası skandalı büyüyor. Sadece biri 73 kez adaya gitmiş
İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı Gündem
İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısı başladı