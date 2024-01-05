Son dakika. Fenomen Talu çifti tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika. Fenomen Talu çifti tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çiftleri dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Yurt dışına kaçtıkları öğrenilen sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu çifti, yaklaşık 150 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilmişti.

Haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirilen çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenen çiftin, dün öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Havalimanı'nda gözaltına alınan fenomenler, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

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Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları ret ettikleri ortaya çıkarken, çiftin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri öğrenildi.

Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğundan dolayı havalimanı polislerince pasaportlarına el konularak gözaltına alınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

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KIVANÇ TALU KİMDİR?

1988 yılında memur bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Kıvanç Talu, "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanınıyor.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Talu, 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra pek çok farklı ajansta kariyerini sürdüren Talu, 2016 yılında tasarım direktörlüğü görevinden ayrıldı ve oyunculuk, seslendirme, sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. 2015 yılından itibaren ise "Var Böyle Tipler" adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

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BERİL TALU KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Beril Talu, İzmir Özel Türk Koleji'nde lise eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Beril Talu, çeşitli reklam ajanslarında çalıştı.

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