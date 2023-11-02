Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan İstanbul'a nakledildi

Gazeteci Tolga Şardan’ın ailesine ve avukatlarına herhangi bir bilgi verilmeden İstanbul’a nakledildiği öğrenildi.

Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan İstanbul'a nakledildi

İstanbul Başsavcılığı, T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası Şardan hakkında re’sen (kendiliğinden) ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Dün öğle saatlerinde gözaltına alınan Şardan emniyet ve savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İSTANBUL'A NAKLEDİLDİ

Kısadalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre, Tolga Şardan’ın ailesine ve avukatlarına herhangi bir bilgi verilmeden Ankara'da kaldığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden İstanbul’a sevk edildiği öğrenildi.

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