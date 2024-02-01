Son dakika... Gebze'deki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Gebze'deki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fabrika işçilerini rehin alan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir şahıs, yanında bulundurduğu bir silahla ABD firması olan P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

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Saldırgan iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket ederken, fabrika önüne özel harekat polisleri sevk edildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gebze ilçesindeki ABD firması P&G’ye ait fabrikaya saldırıp, 7 kişiyi rehin alan saldırganın, fabrikada çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

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