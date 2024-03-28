Son dakika... Gelir vergisinde son ödeme tarihi uzatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Gelir vergisinde son ödeme tarihi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken gelir vergilerinin 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

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