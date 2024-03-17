Son dakika... Gökhan Zan'dan flaş adaylık açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Gökhan Zan'dan flaş adaylık açıklaması
Türkiye İşçi Partisi sosyal medya hesabından Gökhan Zan'ı adaylıktan çektiğini duyurmuştu. Gökhan Zan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, adaylığına devam edeceğini açıkladı.

TİP tarafından adaylıktan çekilen Gökhan Zan, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada adaylığına devam edeceğini açıkladı.

Gökhan Zan, şunları söyledi.

"Sevgili Halkım Sizlerle bu yola çıkarken asla pes etmeyeceğimi, mücadeleden vazgeçmeyeceğimi, yolumuza engeller çıkarsalar da geri adım atmayacağımı söylemiştim.

Halkımızın kaynaklarını ve tercihlerini sömürerek kurdukları saltanatı sürdürmek isteyenler, adaylığımızdan ilk günden beri rahatsız oldular.

Tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmediğimde de bu sefer en iyi bildikleri fetöcü yöntemlere, montajlara sarıldılar.

Ama bu sefer sert kayaya çarptılar ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim siz değerli hemşerilerimin mücadele azmine ve kararlılığına yenik düşecekler.

Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…

Uğradığım tehdit ve şantajlar hakkında yaptığım suç duyurusu sonrası basın açıklamamı saygıyla paylaşıyorum”

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