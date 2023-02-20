Son dakika. Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Hatay Defne'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, depremin derinliği 7.7 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.74 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Hatay ve çevre illerden de şiddetle hissedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre de depremin büyüklüğü 6.4 olarak belirtildi.

BİNALARDA ÇÖKME İDDİASI

Hatay'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Bölgeden gelen iddialara göre, hasarlı binalar da çökme meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...