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Son Dakika... İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü 5 yaralı

Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 18:47
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Son Dakika... İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü 5 yaralı

Son Dakika... İETT otobüsü durağa girdi: 1 ölü 5 yaralı
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İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün, canlı yayında olayla ilgili aktardığı ilk bilgiler şöyle: "Kaza Bahçelievler'de trafiğin yoğun olduğu bir bölgede gerçekleşti. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu bilgisi ulaştı. İtfaiye ekipleri bölgede. Metroport Alışveriş Merkezi'nin olduğu bir nokta. İETT otobüsünün camı kırık. Lastikleri patladı. Frenlerinin tutmamış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Otobüsün devrilme tehlikesine karşı vatandaşlar itme ile denge oluşturmaya çalıştılar. Durakta 30'a yakın yolcu olduğu söyleniyor."

Ayrıntılar geliyor...

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