Son Dakika... İkitelli OSB'de yangın

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize sanayi bölgesinde 6 katlı bir fabrikanın çatı katında, plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika... İkitelli OSB'de yangın

Yangın, saat 16: 00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

basaksehir-ikitelli-organize-sanayi-bolgesinde-yangin.jpg

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Karnından ameliyat edilen Papa, gelecek haftayı da hastanede geçirecek Dünya
Karnından ameliyat edilen Papa, gelecek haftayı da hastanede geçirecek
Avrupa'nın en iyileri Sakarya'da yarıştı Spor
Avrupa'nın en iyileri Sakarya'da yarıştı
AKP’li belediyeden Bilal Erdoğan’ın okuluna özel düzenleme Güncel
AKP’li belediyeden Bilal Erdoğan’ın okuluna özel düzenleme
Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor Magazin
Elizabeth Hurley genç kalmak için günde 6 defa yapıyor
Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti Yaşam
Meslektaşının vurduğu polis hayatını kaybetti
Jesus'un aklı kupada: Kazanmak istiyoruz Spor
Jesus'un aklı kupada: Kazanmak istiyoruz
Şeyh Mansur 13 yıl sonra Manchester City için İstanbul'da Spor
Şeyh Mansur 13 yıl sonra Manchester City için İstanbul'da