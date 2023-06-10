Son Dakika... İkitelli OSB'de yangın

Yangın, saat 16: 00 sıralarında İkitelli Organize Sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu, kırtasiye ürünlerinin üretildiği yaklaşık 1000 metrekare alana sahip bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Bina içerisinde mahsur kalan 8 yabancı uyruklu çalışan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.