SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan İBB'ye kayyum açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanacağı iddiaları hakkında konuştu. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgüt Özel'in açıklamaları sorulan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA İLİŞKİN

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisine verdiği randevuyu iptal etmesine yönelik de, "Törenlerde konuşur, sohbet ederiz" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulan İmamoğlu, "Onu günü geldiğinde millet belirler" dedi.