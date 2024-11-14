SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması 'Vız gelir, tırıs gider'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. İmamoğlu, soruşturma açılmasına ilişkin, "vız gelir tırıs gider. Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: VIZ GELİR TIRIS GİDER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz harcama iddialarına ilişkin İBB'ye soruşturma başlatmıştı. Ekrem İmamoğlu ise soruşturma açılmasına ilişkin, "Günlerdir konuştukları konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar değil. Mansur başkan ve bize yapılan itibar suikastlarını gülerek izliyoruz. Yıllardır idmanlıyım ben, vız gelir tırıs gider. Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Mansur Yavaş'ı, İstanbul'u ne kadar denetlediniz, kendi partilerinizin belediyelerinizi ne kadar denetlediniz? Yıllara göre bu verileri açıklayın, eğer eşitse görevi bırakacağım. Biliyorum neye kızdığınızı, Cumhuriyet Bayramı'nda coşkuyla bir araya gelen insanları görünce bunlara bir şey oluyor." dedi.

"BÖYLE AYIRMACILIK, KAYIRMACILIK NASIL OLUR?"

"Emir ve talimatla yapıldığı nettir" diyen İmamoğlu, "Bu sözde yolsuzluğu ortaya çıkarmaya çalışan hükümetin itibarına bakalım bir de. Böyle ayırmacılık, kayırmacılık nasıl olur? Böyle yönetim olur mu? İnsanını yaşat ki devlet yaşasın. Yenidoğan bebeğe onun çalıştığı sürece hayatını kazanabileceği bilincini ver. Öyle "ey" diyerek güçlü olunmaz. Devlet güçlü kuvvetlidir ama bunu vatandaşına göstermez. Oy vermeyene "bertaraf" demez." şeklinde konuştu.