Son dakika.. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA
Son dakika.. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri kaza yaptı
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığını ve yardım ekiplerinin helikopterin kaza yaptığı yere ulaşmaya çalıştığını duyurdu.

İran devlet televizyonundan geçilen son dakika bilgisine göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu üç kişilik konvoydaki helikopterlerden birinin kaza geçirdiği belirtildi.

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre yardım ekipleri kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Aliyev ile yapılan görüşmenin ardından dönüş yolunda İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu bir sert iniş gerçekleştirdi.

Helikopterde Doğu Azerbaycan Valisi Ayetullah El Haşim ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu bildirildi.

Yoğun sis ve aşırı rüzgarın sebep olduğu zor hava koşulları gerekçesi ile yapılan zorunlu inişin sert bir iniş olduğu aktarıldı.

İran Devlet televizyonu meydana gelen kaza hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

EKİPLER OLAY YERİNE ULAŞTI

IRNA Haber Ajansı, İran cumhurbaşkanının da dahil olduğu helikopter kazasının olduğu yere 16 kurtarma ekibinin gönderildiğini bildirdi. IRNA'ya göre kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı

İRAN İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA:

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, “Cumhurbaşkanını taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında kurtarma ekiplerinin henüz kaza yerine ulaşmadığı kaydedildi.

DOĞU AZERBAYCAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen helikopter kazası hakkında açıklama yapan Doğu Azerbaycan Valiliği henüz olası ölü veya yaralı hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

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