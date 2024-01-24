Son dakika... İsrail BM binasını vurdu. Çok sayıda ölü var

Kaynak: İHA
Son dakika... İsrail BM binasını vurdu. Çok sayıda ölü var
İsrail Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler (BM) binasına düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 110'ncu gün geride kalırken, İsrail ordusu saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tankları Han Yunus’taki UNRWA Eğitim Merkezine bu öğleden sonra saldırı düzenledi.,

Edinilen bilgilere göre, 800 kişinin barındığı bina iki tank mermisi ile vuruldu.

White, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını aktararak, olay yerine ulaşmaya çalışan UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini açıkladı.

gazze-hava-saldirisi-aa-2124255.jpg

Son Haberler
Taraftarlar soğukta ısınmak için çareyi zıplamakta buldu Spor
Taraftarlar soğukta ısınmak için çareyi zıplamakta buldu
Emeklilere önemli bir ziyaretçi geldi. Emre Ulaş vatandaşlara içirilen iksiri çizdi Karikatür
Emeklilere önemli bir ziyaretçi geldi. Emre Ulaş vatandaşlara içirilen iksiri çizdi
Başakşehir'de buz gibi bir anda ısındı. Miniklerin eğlencesi tavan yaptı! Spor
Başakşehir'de buz gibi bir anda ısındı. Miniklerin eğlencesi tavan yaptı!
İtalya'da toplu taşımada çalışanlar greve gitti Dünya
İtalya'da toplu taşımada çalışanlar greve gitti
Adana'da bir sünger fabrikası alev alev yandı Gündem
Adana'da bir sünger fabrikası alev alev yandı
Buca'da emekliler kazandı. Başkan Erhan Kılıç Ata Evi'ni hizmete açtı Yerel Haberler
Buca'da emekliler kazandı. Başkan Erhan Kılıç Ata Evi'ni hizmete açtı