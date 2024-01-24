Son dakika... İsrail BM binasını vurdu. Çok sayıda ölü var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 110'ncu gün geride kalırken, İsrail ordusu saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Han Yunus kentinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail tankları Han Yunus’taki UNRWA Eğitim Merkezine bu öğleden sonra saldırı düzenledi.,

Edinilen bilgilere göre, 800 kişinin barındığı bina iki tank mermisi ile vuruldu.

White, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 75 kişinin de yaralandığını aktararak, olay yerine ulaşmaya çalışan UNRWA ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin İsrail ordusu tarafından engellendiğini açıkladı.