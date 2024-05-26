Son dakika... İsrail Refah'ta çadır kampı vurdu. En az 40 ölü

Düzenleme: Kaynak: AA
Son dakika... İsrail Refah'ta çadır kampı vurdu. En az 40 ölü

İsrail, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kampını bombaladı. Saldırı sonucu ilk belirlemeler göre en az 40 kişi öldü.

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği soykırıma Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma çağrısına rağmen devam ediyor.

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İsrail’in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırlara yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

EN AZ 40 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü ifade edildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, İsrail savaş uçakları tarafından Refah kentindeki çadır kampa yönelik düzenlenen acımasızca saldırı sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiği ve yaralandığını belirtilirken, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını havadan bombalı saldırı düzenledi.

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