Son dakika.. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA
Son dakika.. İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yoğun sis nedeni ile çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönlü olarak askıya alındığı duyuruldu.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN SİS ETKİLİ

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan sis, Boğaz'ın kuzey bölgeleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri çevresinde yoğunlaşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü civarı ile Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye'de de sis yer yer etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor.

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