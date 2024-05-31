Son dakika… İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı’nda Cornelia isimli gemide meydana gelen makine arızası nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan Cornelia isimli gemi sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı. 175 metre boyundaki kargo gemisinde meydana gelen arıza nedeniyle transit geçişler saat 07.25 itibarıyla durduruldu ve kurtarma ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konu hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

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